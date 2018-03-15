الشافعى : بعض شركات الأدوية ليست جادة فى سحب المنتهي الصلاحية

معتز محمودقال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن هناك عدم جدية من بعض الشركات فى سحب الأدوية المنتهية الصلاحية، ولا بد من العمل لاتخاذ إجراءات ضدها.وأضاف، خلال مشاركته فى اجتماع شعبة الصيدليات ومنتجى الأدوية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن شركة المتحدة من الشركات

معتز محمود





قال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن هناك عدم جدية من بعض الشركات فى سحب الأدوية المنتهية الصلاحية، ولا بد من العمل لاتخاذ إجراءات ضدها.

وأضاف، خلال مشاركته فى اجتماع شعبة الصيدليات ومنتجى الأدوية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن شركة المتحدة من الشركات غير الملتزمة، لافتًا إلى أن اجتماع تم منذ عدة أيام فى نقابة الصيادلة شهد إجماعًا من نحو 150 صيدليًّا على مقاطعة تلك الشركة.

بدورهم أبدى بعض الصيادلة، خلال الاجتماع، اعتراضهم على المقاطعة بشكل كامل، مقترحين أن تتم تلك المقاطعة بالتدريج.

وأشار نقيب صيادلة الإسكندرية إلى أنه لا يمكن أن تتم المقاطعة مرة واحدة؛ حتى لا يصاب الصيدلى الصغير بالضرر.

واعتبر الشافعى أن هناك عددًا لا حصر له من مصانع الأدوية تحت بير السلم وتتاجر فى الأمن القومى للبلاد من خلال إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية.