الشاعر هاني عبد الكريم : لا أبحث عن التريند في عملي والمطربون الأقوياء معدودون

قال الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم إنه سعيد بنجاح أعماله الغنائية مع كثير من النجوم مثل راغب علامة وصابر الرباعي وغيرهم ، لكن السعادة زادت بتكريمه من مهرجان الموسيقى العربية الدورة القادمة 31 برغم أنه لايحب الظهور كثيرا .

وأضاف في حديثه للمال على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية اليوم ، أنه لايهمه تصدر التريند مثل آخرين يسخرون وقتهم وجزء من إبداعهم لهذه المنطقة تحديدا.

وأوضح أنه يحب أن يشغل باله دائما بتقديم أعمال موسيقية جديدة ومميزة وقوية ليغنيها مطرب قوي ، مؤكدا أن المطربين الأقوياء حاليا معدودون.

وتمنى أن يعود الفن والغناء للمسار الصحيح مشيرا إلى أن الحالة الغنائية السائدة تقول “أن القادم أفضل” .

ولفت عبد الكريم إلى أن مصر طيلة الوقت ولادة بفنانيها ومواهبها ، لكن الفترة القادمة يجب أن تكون هناك نشاطات غنائية وموسيقية كثيرة .

أقيم مساء اليوم مؤتمر صحفي كبير بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل .

وحضره أعضاء اللجنة التحضيرية المكونة من مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان ، الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر ، الملحن القدير حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، دكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الموسيقي محمد الموجي ، الشاعر هانى عبد الكريم ، الموسيقار محمد مصطفى ، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي، ورشا طموم رئيس اللجنة العلمية واداره محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية