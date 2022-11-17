الشاعر غانم شعلان للمال: انتظروا أدعية عاصي الحلاني في رمضان المقبل

كشف الشاعر الغنائي غانم شعلان للمال : أنه يتعاون مع النجم اللبناني عاصي الحلاني في أدعية دينية جديدة استعدادا لطرحها في شهر رمضان القادم لعام 2023 .

وأشار الى أنه انتهى بالفعل من كتابة دعاء ديني بعنوان” رمضان الخير” من ألحان عاصي الحلاني ودعاء آخر بعنوان” أنا انسان” متمنيا أن ينال اعجاب المستمعين بمصر والوطن العربي وقت طرحهما في رمضان .

من ناحية أخرى أحيا عاصي حفلا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية مؤخرا ، وقدم لأول مرة منذ سنوات أغنيته ” جراح كل القلوب ” كلمات غانم شعلان وقام بتحيته على المسرح على هذه الأغنية قائلا” أنا بحب الأغنية دي جدا” ، وتفاعل معها الجمهور حينما قام بغنائها في الحفل .

وأعرب غانم شعلان أنه سعيد بالتعاون مع نجم كبير بقيمة ومكانة عاصي الحلاني بالوطن العربي منذ سنين طويلة وحتى الآن، حيث قدم له أغنيات مختلفة باللهجة المصرية منها ” ست الستات” و” كبيرة يامصر ” ونسايم حرية” وغيرها وحققت استماعا جيدا وقت طرحها .