الشاعر رمضان محمد : أعود للتعاون الفني مع هيفاء وهبي في أغنية شعبية

كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد للمال أنه سيعود للتعاون الفني مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الأيام القادمة في أغنية جديدة “الشر سيطر” ويتم تنفيذها حاليا في إحدى الاستوديوهات في لبنان .

وأضاف أن الأغنية تتميز بطابع شعبي درامي ، مشيرا إلى أن هيفاء وهبي أحبت تقديم اغنية تشبه الناس هذه الفترة .

وكشف محمد أنها ستكون آخر أغنية يتم تسجيلها في ألبوم هيفاء وهبي الجديد المفترض طرحه هذا العام ، متمنيا أن تحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور وقت طرحها .

يذكر أن رمضان محمد قدم العديد من الأغنيات الناجحة مع نجوم الغناء مثل تامر حسني ومحمد حماقي وغيرهم السنين الماضية.