الشاعر رمضان محمد : أتعاون مع إيساف في أغنية جديدة

الأغنية الجديدة بعنوان اتسرق، وتتميز بطابع درامي عاطفي، يعود به للشكل الدرامي بعد فترة طويلة

كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد لـ«المال» أنه يتعاون مع المطرب إيساف في أغنية جديدة تم تسجيلها مؤخرا بأحد الاستوديوهات بالقاهرة، وقال أيضا إن الأغنية الجديدة بعنوان اتسرق، وتتميز بطابع درامي عاطفي، يعود به للشكل الدرامي بعد فترة طويلة، ويتعاون رمضان محمد في أغنية اتسرق مع الملحن محمد جمال والموزع الموسيقي محمود صبري.

وأكد رمضان محمد أن الأغنية الجديدة تمثل ستايل جديد لإيساف في الغناء، وستحمل مفاجآت جيدة للجمهور، وستكون قوية في تاريخ إيساف الفني الفترة المقبلة أيضا.

ولفت إلى أنه يتعاون الفترة المقبلة مع إيساف في أكثر من أغنية جديدة، تحمل طابعا موسيقيا مختلفا في مشوار إيساف الفني.