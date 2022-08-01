الشاعر رضوان القماش يتلقى إشادة عن ديوانه النثري الأول «أسير حاملا رأسه» (صور)

نظم نادي أدب آفاق اشتراكية ندوة لمناقشة ديوان شعر حمل عنوان «أسير حاملا رأسه» للشاعر دكتور رضوان القماش وهو ديوان شعر النثر الأول له.

وقامت بمناقشة الديوان الناقدة فاطمة عبد الله ، وأدار الندوة الشاعر مصطفى الجارحي ، بحضور العديد من الشعراء والكتاب والنقاد ومنهم بهيجة حسين و د. على شوشان و صفوت موسي وحسن الشامي.

أوضح الشاعر مصطفي الجارحي أن الدكتور رضوان القماش يعمل كطبيب نفسي ويعيش في فرنسا منذ أكثر من عشرين عاما ، وقدم ديوانه من خلال شعر النثر

وطلب من القماش قراءة بعضا من قصائده واختار أثنين من هذه القصائد ، وأوضح الجارحي أن الشاعر يجيد الكتابة بالفصحى ولكنه يجد بعض الصعوبة في قراءتها ، وأضاف أنه يكتب من واقع معايشته في فرنسا حيث النبع الأساسي لقصيدة النثر ، وتنظيراتها .

الشاعر رضوان القماش تخلص من مشاكل الكتاب الأول

وأضاف الجارحي أن القماش يتخلص بشكل كبير من مشاكل الكتاب الأول وقال : « كلنا نسقط في هذه الأخطاء بالكتاب الأول ، فلا نجد وقت للتصفية ، ودائما مانريد البوح بكل ما لدينا ، ولكن القماش ينزع عن نفسه ذلك فنصه سلس دون تعقيد ، غير محمل بالفلسفات العميقة ، ويعبر عن تجربته هو ،ولا يقلد أحدا بالمرة ، كما أنه لا يعيد كتابة ما كتبه آخرون » .

عبد الله : الديوان عمل فني متكامل

قالت الناقدة فاطمة عبد الله أشعر أني جالسة على كرسي الاعتراف وليس الشاعر ، وأحيي مناقشة هذا الديوان كعمل فني متكامل ، من منطلق أن كل ما يكون هذا الديوان عمل فني تتكامل أجزائه لإخراج هذه التجربة الشعرية المكتملة الأجزاء .

وأضافت عبد الله أن أول ديوان لاي شاعر يتكلم بضمير المتكلم لكن استخدام القماش هنا يختلف عن التوظيف للبادي للاستسهال ، فهو يستخدمه لمصداقية السرد والحالة الشعرية التي يقدمها.

وأشارت أنه بقراءة عاجلة للمقدمة التي كتبتها تشير إلى أشياء قد يتاح لها تفصيلها ، وقالت « نستقري الديوان وهو المنتج الاول للقماش ، الديوان يتخلص إلا فيما ندر مشاكل الكتاب الأول ، على أننا نعد هذا السقوط ظاهرة صحية ، المهتمين بالنقد يعرفون مدى نضج التجربة ، وأدرك شاعرنا هذه الآفة والتخلص منها ، فهو مدفوع بخلفية عميقة ، من دراسة الطب وماتيسر له من ثقافة بفرنسا »

عبد الله : الديوان يناقش ثنائية إذا كان بالبدء كانت الكلمة وسارت الحياة ، ومن الحياة صارت الثنائيات

كما أوضحت أن أول مكون جمالى الغلاف ليس كعتبة أولى للنص وإنما عتبة مكملة لفسيفساء الديوان فهو مكون من ثلاثة ألوان وهي جميعها بتداخلات رمادية ، وتكون لوحات سبع ويحاول اللون الرمادي أن يدخل على بعضها او يغيب البعض الآخر ، وكأنها لوحات تحمل اللالون ، تحاول الخروج ليكون كلا منها شكلها الخاص ، أو اعتبارها طبقات الروح الذي يقال إنها سبعة صور ؛ و السبعة أرواح هي السبعة صور لهذه الروح

وأشارت إلى أن هذا الغلاف له علاقة مع لوحات النصوص في الديوان ، العنوان يحمل مفتاح الرئيسي للديوان هو عين التجربة ، مؤكدة على أنه عمل إبداعي متكامل كل جزء منه يخدم الجزء الآخر

وقالت « الديوان ككل يناقش ثنائية إذا كان بالبدء كانت الكلمة وسارت الحياة ، ومن الحياة صارت الثنائيات ، فالشاعر اقتبس هذه الثنائيات التي تثبت حقيقة الموت التي لا جدال فيها ، وكتب عن فقد الاب ، الاخ، الام .

كما أن الخط المسيطر على الديوان هو خط الطفولة وهو أول الأشعار ؛ فمن البدايات وحتى نهاية النص يقول كطفل كطفل _ في النص قبل الأخير _ ، وأكدت على أن الديوان يحتوي على لغة سينمائية ليسير القارئ معه في الفلاش باك و الفلاش باك المركب ذكري الموت لموت آخر ومريض تحت جهاز التنفس ، ثم الموت والدفن لفلاش باك آخر

كما سيجد القارئ الحواس واستخدامها في كثير من المواقع ، وايضا الماء ، واللعب بالضمائر ، وأضافت أن أكثر ما شدها في هذه الذاكرة أن كل ما يأتي عام جديد يأتي بذكرى موت جديد ، والحواس الخمسة وهي طريقة التعرف على هذا العالم

وأشارت أنه يستخدم – فعل الماء – وليس لفظ الماء فيشير للسيولة والتدفق ويذوب فيه ما لا يقبل الذوبان ، كما أن معناه سيرورة وحياة .

القماش : سعدت بالمناقشات والنقد الذي جعلني اكتشف ما كنت اجهله عن منتجي الإبداعي

تحدث الحضور بالندوة عن العديد من التأويلات الأخرى حول الديوان قصائده والتي اتفقت مع الناقدة فاطمة عبد الله أحيانا واختلفت معها في أحيان أخرى.

وقال الدكتور رضوان القماش انه استفاد كثيرا من المناقشة ، كما أنه اكتشف الكثير من الأمور التي كانت غائبة عنه شخصيا داخل ثنايا نصه.

وأجاب القماش على سؤال المال عن سبب قراره بإصدار أول دواوينه الآن رغم عمله طبيبيا نفسيا مقيما بفرنسا ، وأيضا عن اختياره للنثر تحديدا ليكون النوع الأدبي الذي يكتب به ؟ وكانت إجابته أنه يكتب النصر لأنه الأقرب لنشأته الاولي وأنه لم يكنشف الموهبة فجأة ، ولكنه كان يكتب وعرض كتاباته على أحد أصدقائه الذي شجعه لنشرها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد اكتمال مجموعته النثرية قرر نشرها

ومن بعض أبيات ديوانه

«استيقظ جسدي فرحًا بلا حزن أو ضيق

‎سابقًا رنين ساعة المنبه المزعج

‎لم أتناول القرص المهديء اليومي

‎لم أذهب إلى دورة المياه إلا مرةً واحدة

‎لم أغسل يدي والفاكهة بالصابون مراتٍ عديدة

‎لم أتاكد من إغلاق باب المنزل

‎عدة مراتٍ كالعادة

‎فراشةٌ

‎ترفرف بأجنحتها، تحوم وتصعد خفيفةً نحو

مصباح حجرتي

‎ليست مبالية بأن تختفي وتذوب في ضوئه

‎نحو الشمس».