الشاعر بهاء الدين محمد يحتفل بخطوبة ابنته شهد فى أزمة كورونا (صور)

فى حفل عائلى بمنزله اقتصر على عدد قليل من الأسرتين والمقربين لهم

احتفل الشاعر الغنائى “بهاء الدين محمد” بخطوبة ابنته الدكتورة “شهد” على رجل الأعمال المهندس “عمرو وليد” فى حفل عائلى بمنزله اقتصر على عدد قليل من الأسرتين والمقربين لهم.

وتمنى الشاعر الغنائى “بهاء الدين محمد ” ووالد العروسة حياة سعيدة لهما ، ومن المقرر أن يستعدوا لإقامة حفل الزفاف خلال الفترة المقبلة .

كما ينتظر الشاعر الكبير ، طرح أغنية جديدة بعنوان: “نعمة اليقين” مع المطرب الكويتى ” عبدالله الرويشد ، والتى سيتم طرحها خلال أيام قليلة وهى من ألحان حسين محمود، ومن توزيع وليد شراقى .