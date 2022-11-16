الشاعر إبراهيم الدرواني في أعين موسيقين.. كنز فقده السوق الغنائي

رحل عن عالمنا مساء الثلاثاء الشاعر الغنائي والسيناريست إبراهيم الدرواني بعد مشوار فني كبير قدم فيه العديد من الأعمال الغنائية مع كبار نجوم الغناء أبرزهم جورج وسوف وميادة الحناوي وراغب علامة ووائل كفوري .
و قدم الراحل أغنيات زمن العجايب وغلابة في الحب لجورج وسوف وقدمت الروح لميادة الحناوي وغلطة عمرنا لوائل كفوري .
غانم شعلان : كان شاعرا غنائيا مهما لكنه اختفى لسنوات طويلة لأسباب غير معلومة
قال الشاعر الغنائي غانم شعلان إن الشاعر الراحل ابراهيم الدرواني كان صديق له والتقى به في لبنان منذ سنين طويلة ، وحضر تسجيل أغنية له مع النجم اللبناني جورج وسوف والملحن الراحل شاكر الموجي صاحب أغنيات كثيرة لجورج وسوف أيضا منها طبيب جراح وتعبنا سنين في هواه التي حققت نجاحات جماهيرية كبيرة .
وأشار في حديثه للمال الى أنه كان شاعرا غنائيا مهما لكنه اختفى لسنوات طويلة لأسباب غير معلومة عن العمل في السوق الغنائي بمصر ، لكنه سافر لبيروت من أجل تقديم أعمال فنية وموسيقية مع الملحن شاكر الموجي .
وتابع قائلا أنه كان شاعرا غنائيا مهتما بتفاصيل الكلمات التي يقدمها ، لاسيما أن شاكر الموجي لم يكن يتعاون مع أي شاعر غنائي بسهولة ، مضيفا أنه لأهميته حاول الموجي أن يتعاون معه وكان يتمنى فرصة معه لكن لم يستطع ذلك .
وأكد شعلان أن الراحل إبراهيم الدرواني كان شبه مقيم في منزل الملحن شاكر الموجي ببيروت ، وذلك لإيمان الأخير بموهبة وتميز الدراوني.
ولفت إلى أن هناك أسماء كبيرة في الشعر الغنائي كانت لهم أعمال غنائية مهمة وموهوبين للغاية مثل الدراوني ومجدي نجيب ومصطفى الدمراني وغيرهم لكن للأسف لم يحظوا بالمكانة الفنية التي يستحقونها .
عوض بدوي : كان إنسانا راقيا وعلى المستوى الفني ولم نسمع عنه أي أزمات شخصية
من جانبه أكد الشاعر الغنائي عوض بدوي أن الشاعر ابراهيم الدرواني كان انسانا راقيا وعلى المستوى الفني قدم أغنيات كثيرة للمطرب اللبناني جورج وسوف .
وأردف قائلا أنه كان عضوا بجمعية المؤلفين والملحنين ، وقدم مشوارا مع كبار المطربين بالوطن العربي وتميزت أغنياته برقي شديد .
وأوضح أيضا أننا لم نسمع عنه أي أزمات شخصية في حياته أبدا مع أي زميل ، أو حتى في جمعية المؤلفين والملحنين لسنوات طويلة .