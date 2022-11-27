«الشارقة للابتكار» : لدينا أكبر مختبر للطباعة ثلاثية الأبعاد .. وندعو رواد الأعمال المصريين للتعاون معنا

أكد حسين المحمودي رئيس مجمع الشارقة للابتكار والإبداع، أن طبيعة العلاقة بين الإمارات ومصر تجمع أواصر الأخوة وتشابك الأهداف والمصالح المشتركة ، معتبرا أن إمارة الشارقة عاصمة العلم والثقافة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وألمح المحمودي إلي أن معرض كايرو آي سي تي يأتي بالتزامن مع جهود حكومات دول المنطقة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم التنمية ، كما يعد حدثا بارزا يؤكد علي دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهضة المعلوماتية بمصر تحت قيادة القيادة السياسية.

وقال إن الإمارات لديها استراتيجية الابتكار 2030 والتي ترتكز علي مفاهيم اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية في قطاعات منها المواصلات والتعليم والسياحة والصحة ، لافتا إلي أن مشاركة المجمع في المعرض يهدف إلي الحرص علي دمج التقنيات التكنولوجية خاصة أنه يلعب دور حلقة الوصل بين كافة قطاعات الدولة في تفعيل منظومة الابتكار.

وقال إن المجمع يضم أيضا أكبر المختبرات الخاصة بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعات طباعة الأثاث والبلاستيك والصحة ، كما نعمل أيضا على أبحاث قطارات المستقبل المعلقة بالتعاون مع دولة بيلاروسيا.

وتابع إن المجمع يهتم بتطوير البيئة الابتكارية من خلال الاستثمارية في الشركات الناشئة ، داعيا رواد الأعمال المصريين والمطورين للتعاون مع المجمع.