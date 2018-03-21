الشارقة تبحث فرص الاستثمار باقتصادية قناة السويس

المال - خاصاستقبل، اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، وفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، برئاسة سلطان عبدالله بن هده السويدي، في إطار بحث واستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الجنوبية في العين السخنة، وبحث سبل نمو وتطوير العلاقات الاقتصا

المال – خاص

استقبل، اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، وفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، برئاسة سلطان عبدالله بن هده السويدي، في إطار بحث واستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الجنوبية في العين السخنة، وبحث سبل نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وخلال الاجتماع، بدأ اللواء بحري محفوظ طه كلمته بالترحيب بالوفد الإماراتي، منوهًا بأهمية العلاقات والروابط التاريخية والاقتصادية وعلاقات الأخوة التي تربط بين الدولتين على مدار عقودة طويلة، وشرح أهمية موقع مصر الاستراتيجي ووضعها ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وتحدث عن الوضع الحالي للاستثمار في مصر، وأهم المشروعات التي تقوم بها الدولة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة من أجل جعل مصر هدفًا رئيسيًّا للمستثمر.

وقدم اللواء محفوظ عرضًا تقديميًا عن منطقة العين السخنة، وأهم المشروعات القائمة فيها والتي تمثل قصص نجاح وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بالشراكة مع موانئ دبي العالمية، وأخرى مع بعض المطورين الصناعيين بالمنطقة.

كما تحدث اللواء محفوظ عن الاستقلالية التي تتمتع بها المنطقة من خلال مجلس إدارتها الممثل من معظم الوزارات في مصر، إضافة إلى أهم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين والإعفاءات الضريبية والجمركية والاتفاقيات التجارية والتي تعبر عن جزء رئيسي من مزايا الاستثمار في مصر.

وقال سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي: إن هذه الزيارة تعزز جهود الشراكة بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيرًا إلى أهمية منطقة قناة السويس باعتبارها ضمن أهم الممرات الملاحية في العالم وحجم التجارة العالمية الذي يمر من خلالها.

وأضاف سلطان أن هناك فرصًا استثمارية في مجالات عدة سيقوم وفد دائرة التنمية الاقتصادية بدراستها وبحثها خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول لشراكة حقيقية في عدة مشروعات.

وضمّ وفد الشارقة فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وحمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة الريادية “رواد”، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.