طاقة

الشارع المصرى يستقبل 5 زيادات متتالية فى أسعار البنزين خلال عام واحد

أقرتها لجنة تسعير الوقود خلال الفترة من أبريل 2021 حتى اليوم
نسمة بيومي 11:56 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 11:56 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

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استقبل الشارع المصرى 5 زيادات متتالية فى أسعار البنزين فى السوق المحلية خلال عام واحد ، ضمن قرارات لجنة تسعير الوقود .

وأصدرت لجنة تسعير الوقود 5 قرار بزيادة أسعار البنزين فى السوق المحلية ، منذ أبريل العام الماضى حتى اليوم، تستعرضها بوابة المال فى هذا التقرير.

الزيادة الأولى تضمنت رفع أسعار البنزين 25 قرشًا فى اللتر الواحد خلال أبريل 2021 دون المساس بالسولار.

حيث قررت فيها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشًا لكل صنف ، وقررت تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه .

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ثم أعلنت لجنة تسعير الوقود عن زيادة الأسعار فى قرارها الثالث بالزيادة، اكتوبر 2021، لتصبح 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95.

فيما تم تحديد سعر بيع المتر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين 375 قرشًا بالمواصفات العادية، شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

وحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيـه لكـل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى.

فيما أستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية الت ى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة .2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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وتضمن القرار الرابع للزيادة رفع أسعار البنزين بواقع 25 قرشا لكافة أنواعه وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فبراير الماضى، كالآتى 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأخيرا قرار اليوم بزيادة الأسعار الخاصة بالبنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار.

حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل / يونيو 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر ، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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