الشاذلي: السيسي سيفتتح معمل المهارات الجراحية 30 يونيو المقبل

قال الدكتور أسامة الشادلى، المدير العام لمعهد التدريب القومى بوزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي من المقرر أن يفتتح معمل المهارات الجراحية، الذى يعد أكبر معمل بالشرق الأوسط لتدريب الأطباء.

وأكد الشاذلي فى تصريحات لـ”المال”، أن موعد الافتتاح يوم 30 يونيو المقبل، وسيضم التخصصات الجديدة بالمعمل، وهي تخصصات جراحة المفاصل والعظام والقلب والنساء والأعصاب.

وأضاف أن التكلفة الأولية للافتتاح التجريبي هى 6 ملايين جنيه، لكن التكلفة الإجمالية ستتحدد بعد افتتاح باقي التخصصات، مؤكدا أن المعهد سينظم ورشات عمل للأطباء من اليوم بالمعمل.