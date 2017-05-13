الشاذلى: 6 ملايين جنيه تكلفة الإنشاء الأولية لمعمل المهارات الجراحى ‎

قال الدكتور أسامة الشاذلى المدير العام لمعهد التدريب القومى بوزارة الصحة، إن تكلفة الافتتاح التجريبى لمعمل المهارات الجراحية الذى بدأ اليوم هى 6 ملايين جنيه غير شاملة التجهيز.

واشار فى كلمته بمؤتمر الافتتاح التجريبي للمعمل، إن تلك التكفلة مبدئية، حيث إن هذا النوع من المعامل باهظ التكلفة ويتراوح بين 1-6 ملايين دولار، مؤكدا أن المعمل الجديد أكبر معمل بالشرق الأوسط حيث تصل مساحته لأكثر من 600 متر.

وأوضح أن العالم به 120 معملا من هذا النوع معظمها بالولايات المتحدة، كما أنه أنشئ من خلال مبادرة بين الاكاديمية الطبية العسكرية وجامعة عين شمس.