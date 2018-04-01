الشاحنات تقود مبيعات السوق ارتفاعًا بنسبة 36.8%

أحمد عوض:صعدت مبيعات السيارات بمختلف شرائحها وفى مقدمتها الشاحنات، ثم الملاكى والأتوبيسات، بنسبة %36.8، مسجلة بيع 21.8 ألف وحدة خلال الشهرين الأوليين من العام، مقابل بيع 15.9 ألف خلال نفس الفترة 2017. وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن نمو مبيعات السيارات المجمعة محليا - ب

أحمد عوض:

صعدت مبيعات السيارات بمختلف شرائحها وفى مقدمتها الشاحنات، ثم الملاكى والأتوبيسات، بنسبة %36.8، مسجلة بيع 21.8 ألف وحدة خلال الشهرين الأوليين من العام، مقابل بيع 15.9 ألف خلال نفس الفترة 2017.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن نمو مبيعات السيارات المجمعة محليا – بنسبة %60.6 – لتصل إلى 12.2 ألف وحدة مقابل 7.6 ألف، وارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة %14.9 بواقع 9.5 ألف مركبة مقابل8.2 ألف.

وسجلت مبيعات الركوب «الملاكى» ارتفاعا، بنسبة %23.7 لتصل إلى 14.4 ألف وحدة مقابل 11.7 ألف، وصعدت مبيعات اﻷتوبيسات بنسبة %24.5 إلى 2.3 ألف مركبة مقارنة مع 1.8 ألف، وحققت مبيعات الشاحنات نموا بنسبة %110 مسجلة بيع 5 آلاف وحدة مقابل 2.3 ألف.

وتوقع رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، أن تشهد المبيعات ارتفاعا بنسبة %15 لتصل إلى 170 ألف وحدة بنهاية العام الحالى، فى ظل استقرار اﻷسعار وارتفاع حجم الطلب من جانب المستهلكين.

ورجح أن تشهد المبيعات انتعاشة مرتقبة بمختلف شرائحها؛ خاصة بعد اعتماد الحكومة ومجلس النواب الموازنة العامة للدولة وانعكاسها على زيادة طرح المناقصات والمزايدات من قبل الهيئات والجهات وكذا شركات قطاع اﻷعمال.

وبخصوص العلامات التجارية اﻷكثر مبيعا؛ استحوذت العلامة «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر لمبيعات السيارات بنسبة %28 مسجلة بيع 6 آلاف وحدة، تبعتها “نيسان” بحصة %16.3 بعد تمكنها من بيع 3.5 ألف، وتليها «هيونداى» بحصة سوقية %14.8 بواقع 3.2 ألف وحدة.

واحتدمت المنافسة بين «تويوتا» و«رينو» على المرتبة الرابعة – لتحسمها اﻷولى بفارق 40 وحدة مسجلة بيع 1425 ولتستحوذ على حصة سوقية %6.5، فيما بلغ إجمالى مبيعات «رينو» نحو 1385 مركبة بحصة %6.4.

وحلت «ميتسوبيشى» فى المرتبة السابعة بعد تمكنها من بيع 694 وحدة بحصة سوقية 3.2 ألف، وتبعتها «أوبل» بحصة %2.7 مسجلة 582 سيارة، وتليها “كينج لونج” بحصة %2.4 بنحو 534 مركبة.

وجاءت “بايك” فى المرتبة العاشرة بحصة %2.4، مسجلة بيع 526 وحدة، وتبعتها «سوزوكى» بحصة %2 بواقع 442 سيارة، وتليها «شيرى» بحصة %1.9 – بمقدار 415 وحدة.