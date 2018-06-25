الشاب خالد يفاجئ سعد رمضان ويغنيان معًا على مسرح موازين

أحمد حمديخلال إحياء النجم سعد رمضان حفل مهرجان موازين في المغرب، تفاجأ بوجود النجم العالمي الشاب خالد في الكواليس، فدعاه إلى المسرح، بعد أن رحّب به بفرح كبير، وشاركه غناء C'est la Vie التي غالبًا ما يقدمها سعد خلال حفلاته. فرحة سعد كانت كبيرة بهذه المفاجأة التي لم تخطر بباله أبدًا، و

أحمد حمدي





خلال إحياء النجم سعد رمضان حفل مهرجان موازين في المغرب، تفاجأ بوجود النجم العالمي الشاب خالد في الكواليس، فدعاه إلى المسرح، بعد أن رحّب به بفرح كبير، وشاركه غناء C’est la Vie التي غالبًا ما يقدمها سعد خلال حفلاته.

فرحة سعد كانت كبيرة بهذه المفاجأة التي لم تخطر بباله أبدًا، والتي تعتبر لفتة جميلة ومتواضعة من الشاب خالد.

حفل تاريخي وناجح جدًّا أحياه سعد في واحد من أضخم المهرجانات العربية أضيف إلى سجل سعد الفني، قدّم خلاله مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد، وأغاني أصبحت كبطاقة هوية لسعد مثل: “مسبع الكارات، ضد النسيان”، وأغنية “واعرة” المغربية، التي لقيت رواجًا كبيرًا، خصوصًا في المغرب العربي.