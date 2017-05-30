الشاب خالد يغرق فى الرمال المتحركة فى رامز تحت الأرض

استضاف الفنان رامز جلال فى برنامجه “رامز تحت الأرض” الفنان الشاب خالد.

وبدأت الحلقة باستضافة نيشان للشاب خالد قبل أن ينطلق فى الصحراء، وأطلق الشاب خالد صيحات عالية أثناء سير السيارة فى الرمال.

وبعد أن انغرست السيارة فى الرمال المتحركة حاول الخروح منها ولكنه وقع فيها، وكاد أن يغرق فيها لولا إنقاذ مساعدين رامز له.

وبعد ظهور رامز فى هيئة السحلية أطلق الشاب خالد صيحات كبيرة، ولكن بعد أظهر رامز عن وجهه قال: “ولاد الحرام”.