الشاب خالد: والدتي كانت حنونة ووالدي كان يعنفني وتعرضت للعنصرية (فيديو)

حل نجم أغاني الراي الجزائري الشاب خالد ضيفا ببرنامج ABtalks الذي يقدمه “أنس بوبخش”، وذلك في لقاء إعلامي للشاب خالد بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي تماما، وكشف خالد في اللقاء عن جوانب وأسرار وكواليس مختلفة من حياته الخاصة والفنية لأول مرة للجمهور.

وتحدث لأول مرة عن أسباب توقفه عن الغناء مدة 10 سنوات، فقال “منذ صغري وأنا أعاني من أزمة صحية في أذني، ثم توفي والدي وكان لدي مشاكل عائلية ولذلك فقدت الذوق الفني وهذا جعلني أفتقد للفكرة الفنية التي يمكن أعملها، كما أن الإنترنت أصبح عائقا أمام شركات الإنتاج وساهم في تحطيم تسجيل الأغاني على الكاسيت”.

أضاف أنه تعرض للعنصرية سابقا على يد أسرة والده فقال :رأيت العنصرية في عائلتي، وهذه العنصرية كانت من قبل أسرة والدي تجاه والدتي، فعائلة والدي كانت بشرتها بيضاء على عكس بشرة والدتي السمراء، وكانت جدتي والدة أبي تنادي والدتي وتقول لها تعالي يا من تنحدرين من العبيد افعلي هذا وذاك، ووالدتي كانت يتيمة”.

أما عن علاقته بوالدته فقال الشاب خالد : كانت حنونة للغاية وهي من ساعدته في مشواره الفني وأن يعيش طفولة هادئة وكان يذهب لأي مكان يريده ، أما والده فقد كان يعنفه كثيرا وكان يرفض دخوله الفن لأنه كان يعتقد أنه لن يتزوج أبدا لأن الفنانين لا يتزوجون.

من ناحية أخرى طرح الشاب خالد مؤخرا أغنية جديدة مع النجم الفارسي Tohi بعنوان ” “Balatar” ، وتم إطلاق الأغنية بحفل فني كبير في دبي، بحضور عدد من الفنانين والمؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اجتمعوا للاحتفال ومشاهدة العرض الأول للأغنية، وتمزج الأغنية بين اللغات العربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية، وتحمل توقيع ترينيتي، أحد منتجي بيونسيه، بالإضافة إلى قنوات ميوزيك، التي استحوذت عليها مؤخرا مجموعة وارنر ميوزيك كشريك للتوزيع الحصري والعلاقات العامة.