وتمكن الشاباك من الحصول علي معلومات من المتهمين بأنهما يعملان على جمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي لصالح حماس

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية عن اعتقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” لإسرائيليين اثنين قبل أسبوعين، بتهمة التخابر مع حماس من خلال تجنيدهم للتجسس ضد إسرائيل وجمع معلومات أمنية تخص البلاد.

وتمكن “الشاباك” من الحصول على معلومات من المتهمين بأنهما يعملان على جمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي لصالح حماس، وفقا للقناة الثانية الإسرائيلية، التي أوضحت أن المتهمين الذَين جندتهما حماس، قاما بتصوير مواقع للجيش الإسرئيلي، ومواقع القبة الحديدية ومنشآت أمنية، ونقلا معلومات وصور أمنية للحركة.

ومن جانبها، قدمت لوائح النيابة ضد الإسرائيليين من بين الإتهامات “فتح علاقة مع أطراف خارجية بهدف خيانة الدولة”.

إسرائيل تستقبل 23500 عامل فلسطيني خلال 2019

وفي سياق آخر، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية النقاب عن عدد الفلسطينيين الذين دخلوا إسرائيل من قطاع غزة خلال الشهر الماضي، وبلغ عددهم 23500، مسجلا رقما قياسيا لم يحقق منذ سنوات.

ونسبت الإذاعة هذا الارتفاع إلى زيادة عدد تصاريح الدخول التي أصدرت لتجار فلسطينيين.

وكانت مصادر في قطاع غزة قد كشفت قبل عدة أشهر عن أن إسرائيل وفي إطار تفاهم غير معلَن مع حماس تسمح للآلاف من عمال قطاع غزة بالعمل في أراضيها، وذلك لأول مرة منذ عام 2007.

حاخامات يهود يعارضون خطة ترامب للسلام

وفي سياق آخر، بعث كبار حاخامات الصهيونية الدينية اليوم الإثنين، برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” أعربوا فيها عن معارضتهم لخطة السلام الأمريكية.

ووفقاً لقناة “كان العبرية”، طالب هؤلاء الحاخامات بوضع خطوط حمراء لهذه الخطة وعلى رأسها معارضة دعم إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية.

وأضافوا أنهم ليسوا مع إبقاء تجمعات سكنية يهودية منعزلة، وأي انسحاب قد يتم في إطار هذه الخطوة.