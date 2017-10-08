الشئون المعنوية تفكر خارج الصندوق لإبراز مشروعات التنمية

المال ـ خاص:



تلعب إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، دوراً مهما خلف الكواليس لإبراز النجاحات التى تحققها الدولة على جميع الأصعدة، ونقل هذه الإنجازات للمواطنين.



وتتولى ترتيب الاحتفالات الخاصة بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة بصورة عامة والقوات المسلحة بشكل أخص، وإعداد الأفلام الوثائقية والتسجيلية مع رموز وأبطال القوات المسلحة فى العديد من المناسبات الاحتفالية.



وكشف اللواء محسن عبد النبى، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات التى تشرف عليها القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع احتفالات القوات المسلحة بالذكرى ٤٤ لانتصارات أكتوبر.



وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية، والذى يعد منارة ثقافية وإبداعية وإضافة قوية لسياحة المؤتمرات والمعارض الدولية، وقد تم تأسيس شركة وطنية لإدارة هذا الصرح العملاق، لافتا إلى أن إنشائها يتم طبقا لأحدث وسائل التكنولوجيا فى العالم، إضافة إلى ربطها مباشرة بوحدات البث المباشر بالتليفزيون المصرى بواسطة كابلات، إلى جانب وسائل الاتصال اللاسلكية وكذلك وحدة ربط مع مدينة الإنتاج الإعلامى.



ويقام مركز المؤتمرات بجوار مسجد المشير طنطاوى، بالقاهرة الجديدة ويحوى عدد كبير من القاعات متعددة الأغراض، والتى صممت وفق أحدث التصميمات فى العالم وساحات العرض المكشوف المزودة بأحدث وسائل الإعلان والإضاءة، وتبلغ سعة القاعة الرئيسية قرابة 1670 فردا، إضافة إلى قاعة وإقامة معرض لجمعية المحاربين القدماء على هامش الافتتاح.



وأوضح أنه تم تصميم القاعة ومركز المؤتمرات الدولية على استيعاب المعارض الدولية التى تحتاج إلى مساحات ضخمة، مثل معارض الأسلحة والطيران، مؤكدا أنه تم التعاقد بالفعل مع شركة عالمية لإقامة معرض دولى للسلاح فى العام المقبل.



وأشار إلى أن إدارة الشئون المعنوية قامت بعرض فيلمين الأول : عن مركز المؤتمرات والثانى : بعنوان الشعب هو البطل إضافة إلى تقديم نماذج لأبطال القوات المسلحة من المشاركين فى حرب أكتوبر، وكذلك نماذج لعدد من الجنود والصف الذين قدموا أروع البطولات خلال عمليات قوات إنفاذ القانون، وحق الشهيد وكذلك تستضيف الندوة عددا من مصابى العمليات وذويهم، و رموز العمل الإعلامى من المراسلين الحربيين، إبان الحرب، إلى جانب فقرة فنية لعدد من الأغانى الوطنية من إنتاج الشئون المعنوية.



وأكد «عبد النبى» أن احتفالات القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر، تتضمن رفع العلم المصرى على عدد من الوحدات البحرية الجديدة، إضافة إلى الحدث الأبرز وهو تنفيذ المناورة البحرية «ذات الصوارى» وافتتاح عدد من الإنشاءات المهمة وأعمال التطوير تزامنا مع عيد القوات البحرية خلال أكتوبر.



وأعلن أنه سيتم تنظيم احتفال بمناسبة اليوبيل الماسى للحرب العالمية الثانية، وسيتم افتتاح المتحف الحربى فى العلمين بحضور عدد كبير من ممثلى دول العالم، و تنظيم معرض «ذاكرة أكتوبر» بالبانوراما، وتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية بالتعاون مع الجامعات.



وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع بالذخيرة الحية خلال هذا الشهر بالمنطقة الغربية العسكرية، وإجراءات تفتيش حرب لأحد التشكيلات بالجيش الثالث الميدانى.



وأضاف أنه يجرى حاليا الإعداد لافتتاح 84 مشروعا قوميا تشرف عليها القوات المسلحة، إلى جانب المشروعات التى تنفذها بالمشاركة مع القطاع المدنى.



وقال إنه ولأول مرة منذ انتصارات أكتوبر، تقوم القوات المسلحة ممثلة فى إدارة الشئون المعنوية، بإنتاج ثلاثة أفلام سينمائية عن بطولات الحرب والانتصار العظيم، بالمشاركة مع الشركات المتخصصة فى الإنتاج السينمائى، على أن تتولى القوات المسلحة تذليل العقبات وتقديم التسهيلات و الدعم اللوجيستى الكامل لهذه الشركات، حتى يخرج العمل بالصورة التى تليق بهذا الانتصار العظيم، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بكبار كتاب السيناريو، أمثال الكاتب الكبير وحيد حامد، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والذين كتبوا بالفعل السيناريوهات لهذه القصص وجار التجهيز لتنفيذها فى الوقت الحالى.



وأشار إلى أن أبرز القصص التى تمت الموافقة عليها، وسيتم تناولها سينمائيا هى فيلم عن «جبل الحلال» وآخر عن البطل إبراهيم الرفاعى لوحيد حامد والثالث عن ملحمة ومعركة «كبريت».



ولفت إلى أن الشئون المعنوية تشارك فى تنظيم المسابقات الثقافية والأدبية، بالتعاون مع الإذاعة المصرية ووزارة الثقافة وإنتاج العديد من الأفلام التسجيلية، والأغانى الوطنية و«البروموهات» وتوزيعها على جميع وسائل الإعلام، إلى جانب نشرها على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع.