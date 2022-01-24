اقتصاد وأسواق

الشئون القانونية بجمارك بورسعيد تحصّل مبلغ 22 مليون جنيه عن قضية تهرب جمركي

ترجع الأحداث لعام 2016
السيد فؤاد 10:16 م, الأثنين, 24 يناير 22 10:16 م, الأثنين, 24 يناير 22

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قامت الإدارة العامة للشئون القانونية بجمارك بالمنطقة الشرقية جمارك برئاسة عز الدين رمضان مدير عام الإدارة بتحصيل مبلغ 22 مليون جنيه عن قضية الجنايات الكلية رقم 1654لسنة 2016.

وترجع الأحداث لعام 2016 عندما قامت شركة ب . ا . ش باستيراد مشمول الشهادة الجمركية رقم 18826 لسنة 2016 من جمارك بورسعيد لصنف مستلزمات إنتاج أحذية وتلاعبت الشركة فى بوليصة الشحن واستمارة المعاينة كما تم ضبط ملابس أجنبية الصنع وأحذية كاملة الصنع داخل الحاويات.

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وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 2287 لسنة 2016 جمارك بورسعيد وقضية برقم 4085 لسنة 2016 جنح الميناء ثم قضية جنايات كلى رقم 1654 لسنة 2016.

وقامت الشركة بسداد مبلغ 22 مليون و20 ألف و383 جنية بالقسيمة رقم 49415/69 بتاريخ 23/1/2022.

وضم فريق الشئون القانونية كلا من الدسوقى حامد مدير الإدارة الجنائية بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع محمد عبدالحق مدير إدارة الحجز الإدارى بالإدارة العامة للشئون القانونية ومحمد عاشور مدير الإدارة الجنائية بجمارك بورسعيد وطارق الصقر ومصطفى فوزي باحثي الشئون القانونية.

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يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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بقلم السيد فؤاد

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