الشؤون العربية بالنواب تحذر الاحتلال الإسرائيلي من حرب دينية مع الفلسطينيين

وكالات:حذرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أن الاقتراب من المسجد الأقصى يحول حربهم واعتدائهم على الفلسطينيين إلى حرب دينية.جاء ذلك- في بيان للجنة- تعقيبا على قيام قوات الأمن الإسرائيلية بالصدام مع فلسطينيين عزل ما أدى لسقوط عشرات المصاب

وكالات:



حذرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أن الاقتراب من المسجد الأقصى يحول حربهم واعتدائهم على الفلسطينيين إلى حرب دينية.





جاء ذلك- في بيان للجنة- تعقيبا على قيام قوات الأمن الإسرائيلية بالصدام مع فلسطينيين عزل ما أدى لسقوط عشرات المصابين من الفلسطينيين.