الشؤون العربية بالنواب تحذر الاحتلال الإسرائيلي من حرب دينية مع الفلسطينيين

وكالات:
حذرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أن الاقتراب من المسجد الأقصى يحول حربهم واعتدائهم على الفلسطينيين إلى حرب دينية.
جاء ذلك- في بيان للجنة- تعقيبا على قيام قوات الأمن الإسرائيلية بالصدام مع فلسطينيين عزل ما أدى لسقوط عشرات المصابين من الفلسطينيين.
ودعت اللجنة المسلمين والعرب والفلسطينين إلى أن يتنبهوا للمحاولات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس والمسجد الأقصى، وأن يكونوا على أتم الاستعداد دائما للزود عن مقدساتهم التي هم أصحاب الحق الشرعي فيها.