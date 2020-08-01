السيول تضرب شرق النيل بالسودان ووالى الخرطوم يوجه بإجراء معالجات هندسية سريعة

وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء فى إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة

تعرضت ولاية الخرطوم لأمطار غزيرة، فيما تأثرت أجزاء واسعة من محلية شرق النيل بسيول قادمة من الشرق.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”، فإن والى الخرطوم أيمن خالد نمر عقد اجتماعا طارئا مع مسؤولين محليين لإجراء تقييم شامل للمناطق المتأثرة بالسيول بشرق النيل، مشيرا إلى أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل وتقرر تكوين لجنة عليا برئاسة والى الخرطوم لمتابعة الموقف على مدار الساعة وتكوين غرفة عمليات تعمل بصفة دائمة.

وقام الوالى بزيارة المناطق المحاصرة بالسيول ووجه بالشروع فورا فى إجراء معالجات هندسية إسعافية سريعة لتصريف المياه وتم إرسال مواد غذائية للأسر المتأثرة والبدء فى إجلاء المواطنين، الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة.

أمست الخرطوم بركة متصلة من المياه- واصبحت الأماكن اليباب هى الاستثناء وفقا لجولة قامت بها وكالة السودان للأنباء فى أنحاء متفرقة من الخرطوم ووفقا لتقارير بعثها صحفيون لسونا فى اجزاء اخرى مساء اليوم.

كما ناشد الاجتماع المواطنين الابتعاد عن مجارى السيول والأمطار تجنبا للمخاطر، داعيا منظمات المجتمع المدنى بتقديم العون السلعى وتوفير الإيواء للأسر المتأثرة.