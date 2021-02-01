السيولة المحلية ترتفع بقيمة 810.3 مليار جنيه العام الماضي

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية بقيمة 810.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، منها نحو 74.865 مليار جنيه زيادة في شهر ديسمبر فقط.

قال البنك المركزي، إن السيولة المحلية سجلت في شهر ديسمبر الماضي، نحو 4.920 تريليون جنيه، مقابل 4.110 تريليون جنيه في ديسمبر 2019، بزيادة نسبتها 19.7%.

وأفاد بأن المعروض النقدي صعد خلال عام 2020، بنحو 175.084 مليار جنيه، ليسجل 1.143 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 968.459 مليار جنيه في ديسمبر 2019.

والمعروض النقدي يتكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارية بالعملة المحلية.

النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي يرتفع بقيمة 104 مليارات جنيه في 2020

وطبقا لبيانات البنك المركزي، تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في العام المنقضي، بقيمة 104.085 مليار جنيه، ليسجل 611.203 مليار جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 507.118 مليار جنيه في ديسمبر 2019.

وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الودائع الجارية بالعملة المحلية ارتفع من 461.34 مليار جنيه في ديسمبر 2019، إلى 532.34 مليار جنيه في ديسمبر 2020.

وذكر المركزي أن أشباه النقود، ارتفعت خلال العام الماضي، بنحو 635.223 مليار جنيه، لتصل إلى 3.777 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 3.142 تريليون جنيه في ديسمبر من العام السابق عليه.

ويتكون بند أشباه النقود من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.

وأظهرت البيانات، تسجيل الودائع غير الجارية بالعملة المحلية 3.128 تريليون جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 2.486 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.

وبلغت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية مستوى 648.86 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 655.086 مليار جنيه في ديسمبر 2019، بتراجع قدره 6.222 مليار جنيه.

وطبقًا للبنك المركزي، ارتفعت أرصدة الائتمان المحلي في عام 2020، إلى 5.053 تريليون جنيه، من 4.105 تريليون جنيه في عام 2019.

وصعدت صافي الأصول المحلية بنحو 887.438 مليار جنيه في العام الماضي، لتصل إلى مستوى 4.650 تريليون جنيه، مقابل 3.762 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.

وأشارت البيانات إلى أن صافي الأصول الأجنبية تراجع من 347.82 مليار جنيه في عام 2019، إلى 270.692 مليار جنيه في عام 2020.