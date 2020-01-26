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«السيولة المحلية» ترتفع بقيمة 29.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي

لتسجل 4.053 تريليون جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 6:51 م, الأحد, 26 يناير 20 6:51 م, الأحد, 26 يناير 20

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كشفت بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية بنحو 29.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، لتصل إلى 4.053 تريليون جنيه، مقابل 4.024 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه .


وجاءت الزيادة في السيولة المحلية بحسب البنك المركزي نتيجة تسجيل المعروض النقدي نحو 961.11 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 953.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة 7.6 مليار جنيه .

وارتفع المعروض النقدي نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ليسجل 503.14 مليار جنيه في نوفمبر، مقابل 501.7 مليار جنيه في أكتوبر .

وعلى صعيد الودائع الجارية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 457.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 451.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه .

وارتفعت أشباه النقود، بنحو 21.4 مليار جنيه خلال نوفمبر لتصل إلى 3.092 تريليون جنيه مقابل 3.070 تريليون جنيه في أكتوبر، بدعم ارتفاع الودائع، غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 29.53 مليار جنيه إلى 2.401 تريليون جنيه.

بينما هبطت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية إلى 661.04 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 669.10 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بانخفاض 6.4 مليار جنيه .

وتتكون السيولة المحلية من أشباه النقود والمعروض النقدي.

ويوضح الجراف التالي تطور السيولة المحلية خلال 11 شهرًا من 2019:

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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