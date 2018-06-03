السيولة المحلية ترتفع إلى 3.379 تريليون جنيه بنهاية أبريل

سيد بدرارتفعت السيولة المحلية M2 والأصول المقابلة لها بنحو 35.8 مليار جنيه خلال أبريل الماضى، لتسجل نحو 3.379 تريليون جنيه بنهاية الشهر مقابل 3.343 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.وأرجع المركزى فى تقرير حديث حصلت "المال" على نسخة منه، ارتفاع السيولة المحلية إلى زيادة المعروض النقدى M1 من 765.09

سيد بدر

ارتفعت السيولة المحلية M2 والأصول المقابلة لها بنحو 35.8 مليار جنيه خلال أبريل الماضى، لتسجل نحو 3.379 تريليون جنيه بنهاية الشهر مقابل 3.343 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.

وأرجع المركزى فى تقرير حديث حصلت “المال” على نسخة منه، ارتفاع السيولة المحلية إلى زيادة المعروض النقدى M1 من 765.09 مليار جنيه بنهاية مارس إلى 781.13 مليار جنيه بنهاية أبريل.

وجاءت الزيادة فى المعروض النقدى بدعم زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 3 مليارات جنيه لتصل إلى 419.7 مليار جنيه بنهاية أبريل، وكذلك زيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 12.8 مليار جنيه لتصل إلى 361.42 مليار جنيه .

ودعم الارتفاع فى السيولة المحلية أيضًا ارتفاع أشباه النقود بنحو 19.7 مليار جنيه لتصل إلى 2.598 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.578 تريليون بنهاية مارس .

وتعد الزيادة فى أشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 15.6 مليار جنيه لتصل إلى 1.9 تريليون جنيه أبريل، وكذلك زيادة الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية بنحو 3.8 مليار لتسجل 697.55 مليار بنهاية الفترة نفسها.