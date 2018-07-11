السيولة المحلية ترتفع إلى 3.343 تريليون جنيه بنهاية مارس

سهير محمدأعلن البنك المركزي، ارتفاع السيولة المحلية بقيمة 140.83 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.343 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.202 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.وقال المركزي، في تقريره الشهري، الصادر -اليوم الأربعاء- إن المعروض النقدي ارتفع من 737.5 مليار جني

سهير محمد

أعلن البنك المركزي، ارتفاع السيولة المحلية بقيمة 140.83 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.343 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.202 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وقال المركزي، في تقريره الشهري، الصادر -اليوم الأربعاء- إن المعروض النقدي ارتفع من 737.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، إلى 765.1 مليار جنيه بنهاية مارس، بزيادة 3.7%.

ويتكون المعروض النقدي من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية.

وارتفعت أشباه النقود لتسجل 2.578 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.413 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.