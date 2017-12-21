السيولة المحلية ترتفع إلى 3.088 تريليون جنيه

سيد بدرسجلت السيولة المحلية ارتفاعًا بقيمة 37.7 مليار جنيه، خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 3.088 تريليون جنيه، بنهاية الشهر، مقابل 3.050 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر السابق عليه، وفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي.وأشار التقرير إلى تراجع المعروض النقدي بقيمة 13.7 مليار جنيه، خلال أكتوبر، ليسجل 724

سيد بدر

سجلت السيولة المحلية ارتفاعًا بقيمة 37.7 مليار جنيه، خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 3.088 تريليون جنيه، بنهاية الشهر، مقابل 3.050 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر السابق عليه، وفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي.

وأشار التقرير إلى تراجع المعروض النقدي بقيمة 13.7 مليار جنيه، خلال أكتوبر، ليسجل 724.8 مليار جنيه، بتأثير انخفاض النقد المتداول خارج القطاع المصرفي بنحو 7.2 مليارات جنيه، ليسجل 408.9 مليار جنيه، وكذلك تراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة 6.4 مليارات لتصل إلى 315.88 مليار جنيه بنهاية ذات الفترة.

وارتفعت أشباه النقود 51 مليار جنيه خلال أكتوبر، لتصل إلى 2.363 تريليون جنيه، بدعم ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية إلى 1.697 تريليون جنيه، وصعود طفيف للودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية لتصل إلى 665.360 مليار جنيه.