السيناريست بدر نور ينتهي من كتابة «المؤسسة» لدراما رمضان 2021 (صور)

انتهى الكاتب والسيناريست بدر نور، من كتابة مسلسله الجديد “المؤسسة”، والمقرر بدء تصويره عقب نهاية الصيف الحالي، استعدادا لخوضه مارثون رمضان المقبل 2021.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من الفنان القدير بيومي فؤاد والفنان الشاب عمرو وهبة، ومن إخراج أحمد الجارحي.

وتدور أحداث المسلسل لبدر نور في إطار كوميدي اجتماعي عن مخاطر التطور التكنولوجي الذي أصبح يسيطر على العالم.

يذكر أن الكاتب والسيناريست بدر نور، له مشاركات في عدد من المسلسلات المصرية مثل “أبو عمر المصري” مع الفنان أحمد عز و”رسايل” مع الفنانة مي عزالدين، و”ازي الصحة” مع الفنان أحمد رزق.