السيمفونى بمذاق عربى فى الأوبرا

ولاء البري يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلاً، بقيادة المايسترو الشاب أحمد فرج، ومشاركة عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، فى التاسعة والنصف مساء السبت 17 يونيو، على المسرح الكبير بالأوبرا.ويتضمن البرنامج أحد أعمال الدكتور جمال سلامة، التى تعبر عن الاتجاهات المصرية فى التأليف الموسيقى ا

ولاء البري

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلاً، بقيادة المايسترو الشاب أحمد فرج، ومشاركة عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، فى التاسعة والنصف مساء السبت 17 يونيو، على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويتضمن البرنامج أحد أعمال الدكتور جمال سلامة، التى تعبر عن الاتجاهات المصرية فى التأليف الموسيقى الكلاسيكى، بعنوان رابسوديه للبيانو والأوركسترا، وتعزفه على آله البيانو مشيرة عيسى، ويتميز بالمزج بين طابع الألحان الشرقية والأسلوب الغربى، إلى جانب عدداً من المؤلفات العالمية منها زوجات وندسور المرحات لـ نيكولاى والديك الذهبى لـ كورساكوف.

يشار إلى أن الحفل يأتى فى إطار خطة أوركسترا القاهرة السيمفونى لتقديم الأعمال الموسيقية المصرية، التى تنتمى إلى القالب الكلاسيكى إثراءً لريبرتواره وبهدف نشرها باعتبارها جزء من الهوية الفنية المصرية.