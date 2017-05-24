السيمفونى بقيادة عباسي يعزف رسالة سلام مندلسون بالأوبرا

ولاء البري يقام فى الثامنة مساء الجمعة 26 مايو على المسرح الكبير حفلاً بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز ويتضمن السيمفونية الخامسة لـ مندلسون والتى كتبها بمثابة رسالة للسلام والإصلاح إلى جانب كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ دفورجاك. يأتي ذلك ضمن سلسلة حفلات سيمفونيات مندل

ولاء البري

يقام فى الثامنة مساء الجمعة 26 مايو على المسرح الكبير حفلاً بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز ويتضمن السيمفونية الخامسة لـ مندلسون والتى كتبها بمثابة رسالة للسلام والإصلاح إلى جانب كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ دفورجاك.

يأتي ذلك ضمن سلسلة حفلات سيمفونيات مندلسون التى يقدمها اوركسترا القاهرة السيمفونى بهدف إلقاء الضوء على أهم أعمال المؤلف الموسيقي الألمانى فيلكس مندلوسن بارتولدى.

يذكر أن فيلكس مندلسون بارتولدى موسيقار ألمانى ولد عام 1809 , تضمنت مؤلفاته عددا من السيمفونيات بالإضافه إلى جانب الكونشرتو والأوراتوريو وأعمال للبيانو وموسيقى الحجرة , تعرض للتجاهل الشديد من النقاد خلال القرن التاسع عشر نتيجة للتغييرات الكبيرة التي طرأت على الموسيقي فى تلك الفترة خاصة في عصر فاجنر والتي اعتبر مندلسون من المتأخرىن عنها ، ولكن إعادة تقييم أعماله في القرن الماضي والحيادية التي أتخذها معظم النقاد من أراء القرن التاسع كشفت عن أصالته الإبداعية واعتبرته بمنتهى الإنصاف أحد أكبر مبدعى الحقبة الرومانتيكية.