السيطرة على 4 حرائق في الجيزة دون إصابات (تفاصيل)

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على 4 حرائق نشبت في نطاق محافظة الجيزة ، داخل شقة سكنية وعقار وعشة وسيارة بمناطق العجوزة وشارع مراد وحدائق الأهرام والوراق، دون وقوع إصابات، اليوم السبت.

حريق شقة العجوزة

في الواقعة الأولى، أخمد رجال الإطفاء حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات، بعد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق عقار شارع مراد

وفي الواقعة الثانية، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل عقار بشارع مراد، دون وقوع إصابات.

وحاصروا النيران بثلاث سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

النيران تلتهم عشة بحدائق الأهرام

والتهم الحريق الثالث، عشة في حدائق الأهرام دون وقوع إصابات، وتمكن رجال قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة عليه.

كان قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل عشة بشارع الضغط العالي، بمنطقة البوابة الثانية بحدائق الأهرام،

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بثلاث سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

إخماد حريق بسيارة

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي أعلي كوبري تحيا مصر في منطقة الوراق.

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي أعلي كوبري تحيا مصر بدائرة القسم،

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.