السيطرة على 3 حرائق في الجيزة دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية، في شارع فيصل بمنطقة المريوطية في الهرم بمحافظة الجيزة دون إصابات.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية، بشارع فيصل بمنطقة المريوطية فى الهرم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على صعيد آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب أعلى منزل بمنطقة إمبابة دون إصابات.

جاء ذلك بعدما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، إشارة من غرفة عمليات النجدة عن نشوب حريق أعلى سطح عقار بشارع جاد من ترعة السواحل بعزبه الصعايدة في إمبابة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وحاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المجاورات.

وفي واقعة ثالثة، أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق شب في أشجار بحدائق الأهرام، دون إصابات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق أعلى سطح بأشجار بحدائق الأهرام.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وفرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.