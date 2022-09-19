السيطرة على مشاجرة عناصر إجرامية في الشرقية.. ومصرع أحدهم بعد إطلاق النار على الشرطة

بسبب خلافات مالية بينهم.

السيطرة على مشاجرة عناصر إجرامية في الشرقية.. ومصرع أحدهم بعد إطلاق النار على الشرطة
أماني عوض

أماني عوض

3:47 م, الأثنين, 19 سبتمبر 22

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة بين عناصر إجرامية خطرة في محافظة الشرقية ، نشبت بسبب خلافات مالية بينهم، وأسفرت عن مصرع أحدهم عقب إطلاق النار على رجال الشرطة أثناء التعامل مع الموقف.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، قد تلقت بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين من العناصر الإجرامية الخطرة -سبق اتهامهم في العديد من القضايا، من بينها: مخدرات، سلاح، خطف، سرقة، ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في جناية “سلاح”، ومطلوب ضبط وإحضار اثنين منهم في قضية “سلاح”.

وأثناء ضبط أطراف المشاجرة بادر أحد الأشخاص من الطرف الثاني -سبق اتهامه في 3 قضايا سلاح، ضرب، مشاجرة وسلاح ناري- باطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه.

وعثر بجواره على بندقية، عدد من الطلقات، 2 خزينة، كمية من الأقراص والمواد المخدرة، مبلغ مالي، هاتف محمول، والسيطرة على الموقف.

وضبط 3 من مرتكبي الواقعة وبحوزتهم بندقية آلية، عدد الطلقات، فرد محلي، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم قرروا بحدوث المشاجرة بينهم لخلافات مالية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط باقي المتهمين.

أماني عوض

أماني عوض

3:47 م, الأثنين, 19 سبتمبر 22