السيطرة على مشاجرة عناصر إجرامية في الشرقية.. ومصرع أحدهم بعد إطلاق النار على الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة بين عناصر إجرامية خطرة في محافظة الشرقية ، نشبت بسبب خلافات مالية بينهم، وأسفرت عن مصرع أحدهم عقب إطلاق النار على رجال الشرطة أثناء التعامل مع الموقف.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، قد تلقت بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين من العناصر الإجرامية الخطرة -سبق اتهامهم في العديد من القضايا، من بينها: مخدرات، سلاح، خطف، سرقة، ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في جناية “سلاح”، ومطلوب ضبط وإحضار اثنين منهم في قضية “سلاح”.

وأثناء ضبط أطراف المشاجرة بادر أحد الأشخاص من الطرف الثاني -سبق اتهامه في 3 قضايا سلاح، ضرب، مشاجرة وسلاح ناري- باطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه.

وعثر بجواره على بندقية، عدد من الطلقات، 2 خزينة، كمية من الأقراص والمواد المخدرة، مبلغ مالي، هاتف محمول، والسيطرة على الموقف.

وضبط 3 من مرتكبي الواقعة وبحوزتهم بندقية آلية، عدد الطلقات، فرد محلي، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم قرروا بحدوث المشاجرة بينهم لخلافات مالية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط باقي المتهمين.