السيطرة على مشاجرة بين أهالي قرية في الدقهلية وضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من أهالي قرية في محافظة الدقهلية بسبب استيلاء أحدهم على قطعة أرض زراعية، وألقت القبض على متهمين بارتكاب الواقعة.

تعود التفاصيل، إلى تبليغ مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من بعض الأهالي بوقوع مشاجرة بقرية دنديط بدائرة المركز.

وحددت طرفي المشاجرة، وهم طرف أول: شخص “له معلومات جنائية”، وبرفقته مجموعة من الأشخاص، وطرف ثان: مجموعة من أهالي القرية.

واتضح أن الطرف الأول استولى على قطعة أرض زراعية بالقرية المشار إليها، وأطلق أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني على إثر اعتراضهم على ذلك مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبطت عددًا من طرفي المشاجرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي الأطراف، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.