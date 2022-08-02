السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط وضبط أطرافها

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة نشبت باستخدام الأسلحة النارية في محافظة أسيوط ، وحددت مرتكبيها وألقت القبض عليهم.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة، بعدما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط ، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاعي الأمن العام، الأمن المركزي، وإحكام السيطرة على الواقعة وضبط طرفيها وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة.

وباستكمال الفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: 4 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق آلية، طرف ثان: 4 أشخاص، وبحوزتهم 4 بنادق آلية إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفين إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات، بسبب خلافات سابقة على أولوية المرور بطريق أمام منازل الطرف الثاني.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.