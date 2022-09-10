السيطرة على حيوان بري يتسلق الأشجار في الإسكندرية.. وضبط صاحبه

سيطرت الأجهزة الأمنية على حيوان بري «نسناس» ظهر يتسلق الأشجار في محافظة الإسكندرية، عقب تلقي بلاغًا من قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت لمحل البلاغ وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الحيوان البري، وإيداعه داخل قفص حديدي، تمهيدًا لتسليمه لحديقة الحيوان في محافظة الإسكندرية.

وتبين أن الحيوان المشار إليه ملك مدير أحد المطاعم، ووضعه داخل قفص حديدي بالمطعم محل عمله لجذب الزائرين.

وأمكن ضبط المذكور وبمواجهته، قرر بأنه فوجئ بفتح الحيوان القفص والهرب منه، ولم يتمكن من السيطرة عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.