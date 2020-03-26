السيطرة على حريق نشب في عقار بالمعادي.. ولا إصابات بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، على حريق داخل أحد العقارات السكنية في منطقة المعادي، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا عن نشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة المعادي.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق.

واتضح من المعاينة عدم وقوع إصابات بشرية.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة كانت قد تمكنت من السيطرة على حريق محدود بأتوبيس بمنطقة حدائق القبة، اليوم، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك بعدما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأتوبيس بمنطقة حدائق القبة.

وعلى الفور، دفعت سياراتي إطفاء، وسيطرت على النيران، وأرجعت السبب لنشوب ماس كهربائي.