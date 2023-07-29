السيطرة على حريق نشب في طابقين بعقار بمدينة نصر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من إخماد حريق شب في عقار بمنطقة مدينة نصر، تسبب في التهام النيران لمحتويات طابقين بالكامل، اليوم السبت.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في عقار بشارع عبدالله العربي بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت قيادات حي شرق مدينة نصر و4 سيارات إطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد إلى أجزاء العقار، والتهام النيران محتويات طابقين.

وأصيب شخصين وقدمت لهم الإسعافات الاولية اللازمة لهم، وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق.