السيطرة على حريق مخلفات أشجار في حديقة الأورمان.. ولا إصابات (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة -اليوم الإثنين- من السيطرة على حريق نشب في مخلفات أشجار نخيل داخل حديقة الأورمان في يوم احتفالات شم النسيم.

كانت غرف عمليات الحماية المدنية في الجيزة، قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من حديقة الأورمان، بالقرب من ميدان النهضة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وبالفحص اتضح نشوب حريق في مخلفات أشجار النخيل، وفرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، حتى تمكنت من محاصرتها دون وقوع إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.