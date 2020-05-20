السيطرة على حريق مخزن لإدارة الحماية المدنية بالجيزة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب بمخزن تابع لإدارة الحماية المدنية بمنطقة الدقي بالجيزة، وإطفاء النيران.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا عن نشوب حريق في مخزن تابع للحماية المدنية بمنطقة الدقي.

ونتج عن الحريق سماع صوت انفجار بالمنطقة المحيطة به، واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات.

وانتقلت قوات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وفرضت كردونًا أمنيًا لمنع امتداده، حتى أخمدت النيران، دون وقوع إصابات بشرية.

كانت إدارة الحماية المدنية، قد قالت إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وشددت الإدارة على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط، وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وشهدت مناطق بالقاهرة أمس، نشوب عدة حرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، منها مخزن أدوات صحية بالمقطم، ونجح رجال الحماية المدنية من السيطرة عليها.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مساء الثلاثاء، عن سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء اليوم بعدد من الأشجار داخل مستشفي حميات إمبابة.

وأكدت أن الحريق كان خارج مبني المستشفي ولم ينتج عنه أى إصابات أو وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق، وتم السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة.