السيطرة على حريق محطة كهرباء حلوان.. وتحقيق لكشف الأسباب

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، عن نجاح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل محطة كهرباء حلوان، بعد أن شب صباح اليوم.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”المال” أن الحريق شب في مبني غير مأهول بالعمال ومهجور بجوار المحطة وتم إبلاغ رجال الحماية المدنية للتعامل مع الحريق بدون إصابات.

صورة ارشيفيه

وأشار المصدر إلى أن المحطة جار تكهينها كما أن النيابة العامة تسلمت الموقع للتحقيق في أسباب الحريق، نافيا وجود تخريب وراء الحريق.

وشب الحريق في المخلفات داخل مبني في محطة كهرباء حلوان بجوار الطريق الدائري الأوسطي، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، ويتم الآن إجراء عمليات التبريد بمكان الحريق منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا باندلاع حريق داخل محطة كهرباء حلوان، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.