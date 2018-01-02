السيطرة على حريق محدود في ترام الرمل بالإسكندرية

- محافظ الإسكندرية: لا إصابات جراء الشرر الكهربائي بترام الرملمها يونس:تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بﻻغ بحدوث شرر كهربائي في عربة بـ"ترام الرمل" محطة سبورتنج أمام نادي سبورتنج، وعلى إثرها كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية جميع الجهات من قوات الحماية المدنية وفريق الأزمات وا

– محافظ الإسكندرية: لا إصابات جراء الشرر الكهربائي بترام الرمل

مها يونس:

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بﻻغ بحدوث شرر كهربائي في عربة بـ”ترام الرمل” محطة سبورتنج أمام نادي سبورتنج، وعلى إثرها كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية جميع الجهات من قوات الحماية المدنية وفريق الأزمات والكوارث بالمحافظة لمعاينة الوضع والتأكد من عدم وقوع أي إصابات وحصر التلفيات.

وأكد المحافظ بأنه تم السيطرة على الماس الكهربائي الذي وقع فى العربة الأخيرة و القبل الأخيرة من ترام الرمل بواسطة سيارات الحماية المدينة التي تحركت على الفور بمجر ورود البلاغ لها، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين المواطنين و أن هناك بعض التلفيات بعربة الترام ويتم حاليا تدارك الوضع وسرعة عودة حركة الترام مرة أخرى.