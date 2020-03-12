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السيطرة على حريق محدود بمحل مفروشات بالغورية.. ومصدر أمني: لا إصابات

نجحت الحماية المدنية في منع امتداده للمباني المجاورة.
أماني عوض 11:49 م, الخميس, 12 مارس 20 11:49 م, الخميس, 12 مارس 20

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نجحت الحماية المدنية من السيطرة على حريق بأحد محال المفروشات بمنطقة الغورية بالأزهر بمحافظة القاهرة، شب مساء اليوم، بسبب ماس كهربائي. 

ونفى مصدر أمنى ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية، بشأن نشوب حريق هائل بعدد من المحال التجارية بمنطقة الغورية بالقاهرة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة، تتمثل في نشوب حريق محدود بمحل تجاري للمفروشات بشارع الغورية بمنطقة الدرب الأحمر. 

وأضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمباني المجاورة دون حدوث إصابات.

كان بلاغًا ورد لشرطة النجدة عن اندلاع حريق بأحد محال المفروشات في منطقة الغورية بالأزهر. 

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأجرى رجال الحماية المدنية، عمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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