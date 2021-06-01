السيطرة على حريق محدود بعقار في عابدين.. والسبب: «ترك فحم مشتعل سهوًا»

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق محدود في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين، نشب بسبب ترك فحم مشتعل سهوًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عن نشوب حريق بأحد العقارات كائن بشارع صبري أبوعلم -دائرة قسم شرطة عابدين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق محدود بأحد المحلات بالعقار المشار إليه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع إمتداده دون إصابات.

وبسؤال مالك المحل رجح كونه سبب الحريق تركه سهوًا فحم مشتعل بالنرجيلة الخاصة به، وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بأقوال مالك المحل.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.