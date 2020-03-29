السيطرة على حريق محال بقالة بوسط مدينة الضبعة

نجحت جهود مجلس مدينة الضبعة بالتعاون مع الحماية المدنية، في السيطرة على حريق بمحال بقالة بوسط المدينة مع حدوث بعض التلفيات المادية ، دون وقوع خسائر بشرية ، حيث تم الدفع بعدة سيارات من إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الموقف ونجحت جهود الإطفاء في إخماد الحريق وسط تعاون الأهالي.

الدفع بسيارتي إطفاء لمواجهة الحريق

وأوضح اللواء هاني يوسف رئيس مدينة الضبعة أنه فور تلقى إخطار غرفة عمليات المجلس بنشوب حريق بمحلات بقالة بوسط المدينة وتم الدفع بسيارة مياه من مجلس المدينة وسيارتي إطفاء من إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

ونجحت جهود الإطفاء في إخماد الحريق وسط تعاون الأهالي مع وقوع خسائر مادية دون خسائر بشرية.