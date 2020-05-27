السيطرة على حريق ماسورة غاز بحلمية الزيتون.. والمعاينة: لا خسائر بشرية

الحريق ناتج عن كسر بالماسورة، أثناء أعمال إنشاء لكوبري بالمنطقة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب بماسورة غاز بمنطقة حلمية الزيتون، وأكدت معاينة الأجهزة الأمنية عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضحت المعاينة الأمنية في الحادث أن الحريق ناتج عن كسر بالماسورة، أثناء أعمال إنشاء لكوبري بالمنطقة.

وتواجدت 3 سيارات إطفاء لإجراء عمليات التبريد، منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا عن نشوب حريق بماسورة غاز بحلمية الزيتون.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، لمحاولة إجراء عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات.

ونشب الحريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز، أثناء إجراء أعمال لكوبري تحت الإنشاء بحلمية الزيتون.

وحاصر رجال الإطفاء النيران من كافة الاتجاهات، بعد فرض كردونًا أمنيًا لمنع امتداده للأماكن المجاورة، واقتربوا من إخماده.

وأغلقت شركة الغاز المحبس الرئيسي المؤدي للماسورة التى وقع بها الحريق، لمساعدة رجال الإطفاء في عمليات السيطرة على الحريق.

وقطع التيار الكهربي عن المكان لحين إخماد الحريق بالكامل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة 10 سيارات إطفاء لاخماده، وتواجد 6 سيارات إسعاف تحسبًا لوجود أي إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وانتدب فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.