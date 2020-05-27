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السيطرة على حريق في مخلفات وأشجار أسفل دائري البساتين

دون إصابات.
أماني عوض 5:41 م, الأربعاء, 27 مايو 20 5:41 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في مخلفات وامتد لبعض الأشجار، أسفل دائري البساتين دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا عن نشوب حريق أسفل دائري البساتين.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

على جانب آخر، لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخرون في حادث مروري بالقرب من طريق جسر السويس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية عن وقوع حادث مروري، ووجود متوفي ومصابين،.

وانتقلت أجهزة الأمن، واتضح أنه أثناء تواجد 3 شباب أعمارهم تتراوح بين 19 إلى 22 عامًا، صدمتهم سيارة ملاكي، ولقى شاب مصرعه، وأصيب 2 آخرون.

واتضح أن أحدهم حالته حرجة، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على السائق المتسبب في الحادث، بعد هروبه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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