السيطرة على حريق في مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوي (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوي، بنطاق قسم شرطة التجمع الأول.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوي، بنطاق قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بأربع سيارات إطفاء، وبالفحص اتضح أن الحريق نشب داخل مخزن وقود جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.