السيطرة على حريق في كابل أسانسير داخل عقار بالدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب في كابل أسانسير بأحد عقارات منطقة الدقي دون وقوع إصابات، اليوم الإثنين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق بكابل أسانسير بشارع طهران بمنطقة الدقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وفرضا كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.