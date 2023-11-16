السيطرة على حريق في شقة سكنية بالتجمع.. والسبب: ماس كهربائي بالتكييف

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في شقة بأحد العقارات السكنية بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة ، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وحاصرت قوات الإطفاء كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات، والسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

واتضح أن الحريق نشب في شقة بالطابق الأول بسب ماس بالتكييف امتد لحجرة النوم، والتهم الحجرة واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.